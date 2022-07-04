Какую еду белорусам взять с собой в дорогу? 4.07.2022, 14:27

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Рекомендации врача-гастроэнтеролога.

- Какую еду можно взять с собой в дорогу, чтобы риск отравления был минимальный? - спросила у aif.by жительница Витебска,

Выбирайте не скоропортящуюся еду: твердые овощи и фрукты, хлеб, твердые сыры, орехи, семечки, советует врач-гастроэнтеролог Анна Ющенко. Из мясных изделий предпочтение стоит отдать консервам или сухой колбасе, но нужно понимать, что это продукты не на каждый день. Среди напитков лучше выбрать обычную воду или несладкий чай.

А вот кисломолочные продукты брать нежелательно или нужно съесть их в первые несколько часов путешествия. Без холодильника кефир, йогурт, ряженка очень быстро портятся и могут навредить организму. Также не увлекайтесь солеными продуктами и откажитесь хотя бы на время поездки от сладких напитков.

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