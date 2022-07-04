Сколько белорусы могут заработать на ягодах и грибах? 1 4.07.2022, 15:45

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Заготовительный сезон стартовал в Беларуси в начале июня.

Что и почем принимают 4 июля в Барановичах, узнал intex-press.by.

В заготовительных пунктах Барановичей из даров леса в настоящее время принимают чернику и лисички.

– Черника по 4 рубля за килограмм, лисички – по 8 рублей за кило, – сообщили в обособленном структурном подразделении (филиал) «Заготпромторг» Барановичское райпо.

Также можно сдать красную и черную смородину по 1 и 2 рубля за килограмм соответственно.

– Вишня пока еще не созрела, и мы ее сейчас не принимаем. Зато продолжаем брать клубнику, цена – 4 рубля 50 копеек за один килограмм, – отметили в организации.

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