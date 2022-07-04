«На голове огромные гематомы» 7 4.07.2022, 15:18

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Стали известны подробности избиения белоруса в Сочи.

Никита Гараев, избитый на пляже в Сочи, находится дома в тяжелом состоянии, сообщила РИА «Новости» его мать.

«Нам предложили госпитализацию, но мы поехали домой… Сегодня в восемь часов утра он проснулся дома, у него рвотные позывы, на голове огромные гематомы от ударов железными палками. Сейчас он находится дома в тяжёлом состоянии, мы решаем вопрос: либо я вызываю «Скорую», либо мы едем в судмедэкспертизу», – рассказала мать Гараева.

Четверо подозреваемых в избиении белоруса задержаны. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает МВД РФ.

Напомим, самбиста Никиту Гараева, бывшего пресс-секретаря «Динамо-Молодечно», избили вчера на пляже в Сочи. Как сообщает телеграм-канал Mash, младшие сестры Гараева снимали на пляже ролик — предлагали отдыхающим фрукты. Сотрудники пляжа «Фрегат» увидели в них конкурентов и грубо попросили уйти. Самбист вступился и смог справиться с тремя работниками пляжа, однако после этого «на подмогу» тем пришло уже около десяти человек с палками и железными прутьями.

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