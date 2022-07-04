В Могилеве запретили купаться сразу на всех городских пляжах 4.07.2022, 15:20

Также запрет распространяется на некоторые водоемы в Могилевском районе.

В Могилеве запретили купаться и плавать сразу на всех водоемах города, так как вода в них не соответствует санитарным нормам, сообщают «Могилевские ведомости» со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает zerkalo.io.

Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии обнаружил несоответствие воды в городе гигиеническим нормативам и направил в горисполком ходатайство о запрете купаться и заниматься водными видами спорта на всех водоемах: на городском пляже Днепра, Печерском и Гребеневском водохранилищах, а также на пляже Днепра в районе агрогородка Полыковичи.

Также запрещено купаться на водохранилище в деревне Вильчицы Могилевского района, на городском пруду в Климовичах и на реке Остер вблизи оздоровительного лагеря «Орленок», в Чаусах — на городском пляже на ул. Верхнеяловской, а в Шклове — на правобережье Днепра в районе Ледовой арены.

Сообщается, что за отчетную неделю специалисты отобрали 140 проб воды из открытых водоемов. Оказалось, что 19 из них не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, 6 — санитарно-химическим.

Напомним, ранее санэпидслужба также запретила купаться на двух пляжах в Жлобине и одном из пляжей на реке Случь в Слуцке.

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