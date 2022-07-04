Офицер ВСУ: Риск вторжения войск Беларуси в Украину составляет 80% 4.07.2022, 15:46

Эксперт прогнозирует большое число «отказников» и беглецов с поля боя.

На сегодня риск вторжения войск Беларуси в Украину составляет 80%, если это случится, фронт растянется по всей линии границе. Кроме того, станет актуальным вопрос о наличии необходимого количества оружия.

Такое мнение высказал блогер, общественный деятель, офицер ВСУ и член экспертной группы при главнокомандующем Вооруженных сил Семен Кабакаев, передает "Обозреватель".

По его словам, российский диктатор Путин продолжает давить на своего "коллегу" из Беларуси, требуя от него отправить свою армию на войну в Украину. Кабакаев утверждает, что Лукашенко якобы объяснял Путину, что беларусы выступают против войны, ссылаясь на данные опроса.

"И он с бумажками побежал к Путину, и сказал, что я готов давать вам базы, ракеты, снаряды, боеприпасы, аэродромы, места для проживания, но своих людей дать не могу, потому что потом эти военные мои, против меня обернутся с оружием, и оппозиция этим воспользуется и меня очень быстро здесь скинут. И решили не давать для этого повода", - отметил военный.

При этом он напомнил, что российская армия продолжает использовать ресурсы Беларуси, а в будущем агрессор может вынудить вступить в войну генералов республики.

"Мы же понимаем, что это Путин может поставить вопрос ребром: или ты наступаешь на территорию Украины, или мы тебя здесь условно убьем. Я могу быть уверен в таком разговоре. Поэтому Лукашенко пытается до последнего это как-то оттянуть. Или у него это получится - я не знаю. Я не уверен", - отметил Кабакаев.

"Чем это грозит для нас? Для нас это большая проблема в том, что во-первых растянется фронт, во-вторых не для всех хватит мешков прятать их и передавать обратно в Беларусь. Это большая проблема. Это стало понятно с россиянами. Ну сколько там было россиян? 50 тысяч мешков нужно, ну а тут еще немного осталось", - добавил он.

По словам офицера, трудно спрогнозировать численность военного контингента Беларуси для войны против Украины. Но он прогнозирует большое число "отказников" и беглецов с поля боя.

Основным вопросом для Украины в случае агрессии Беларуси Кабакаев назвал вооружение.

"Получим ли мы оружие, пойдем ли мы в контрнаступление, сможем ли мы давать отпор, будет ли чем давать отпор с стороны Беларуси, какая это будет ситуация", - отметил военный, добавив, что, как будет происходить возможное наступление, трудно сказать.

"Но, подводя итог, могу сказать, что Беларусь - такая же угроза, как Россия. Есть вероятность, что это будет наступление по всей линии границы с Украиной", - подчеркнул Кабакаев.

Как сообщалось, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июля заявил, что Беларусь поддерживает Россию и строит с РФ "Союзное государство".

По его словам, уже давно в союзе Беларуси и России создана "единая группировка Вооруженных сил", а участие Беларуси в "спецоперации" определено им давно.

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