В Славянске российские оккупанты открыли огонь по французским журналистам 2 4.07.2022, 16:12

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Обстрел начался как раз в тот момент, когда французские журналисты разговаривали с жителями Славянска.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину журналисты французского телеканала France 24 в Славянске попали под обстрел российских оккупантов.

Оккупанты обстреляли французских журналистов во время съемок сюжета о работе украинских спасательных служб. Об этом сообщает France 24 (перевод — unian.net).

Обстрел начался как раз в тот момент, когда французские журналисты разговаривали с жителями Славянска, которым сотрудники ГСЧС привезли питьевую воду.

Эпизод с обстрелом и реакцией людей на него вошел в показанный по телевидению сюжет.

Ситуация в Славянске:

3 июля россияне обстреляли Краматорск и Славянск. В результате обстрела Славянска погибли шесть человек, в том числе один ребенок, а ранения получили 19 человек. В Краматорске была ранена женщина.

4 июля 2022 года появилась информация о том, что оккупанты закрепляются в Лисичанске и готовят наступление на Славянском направлении.

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