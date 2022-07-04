В Славянске российские оккупанты открыли огонь по французским журналистам

В Славянске российские оккупанты открыли огонь по французским журналистам2
- 4.07.2022, 16:12
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Обстрел начался как раз в тот момент, когда французские журналисты разговаривали с жителями Славянска.
На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину журналисты французского телеканала France 24 в Славянске попали под обстрел российских оккупантов.
Оккупанты обстреляли французских журналистов во время съемок сюжета о работе украинских спасательных служб. Об этом сообщает France 24 (перевод — unian.net).
Обстрел начался как раз в тот момент, когда французские журналисты разговаривали с жителями Славянска, которым сотрудники ГСЧС привезли питьевую воду.
Эпизод с обстрелом и реакцией людей на него вошел в показанный по телевидению сюжет.
Ситуация в Славянске:
3 июля россияне обстреляли Краматорск и Славянск. В результате обстрела Славянска погибли шесть человек, в том числе один ребенок, а ранения получили 19 человек. В Краматорске была ранена женщина.
4 июля 2022 года появилась информация о том, что оккупанты закрепляются в Лисичанске и готовят наступление на Славянском направлении.