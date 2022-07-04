Врачи назвали семь продуктов для здоровья желудка 4.07.2022, 16:21

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Один из них — куркума.

Врачи-диетологи назвали 7 продуктов, способствующих профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта. По их словам, эти продукты могут не только положительно влиять на общее состояние человеческого организма, но благодаря мощным антиоксидантным свойствам станут профилактикой многих опасных заболеваний.

На первом месте - имбирь. Специалисты посоветовали употреблять как свежий корень, так и имбирь в сушеном, молотом или засахаренном виде. Этот корнеплод издавна используют в народной медицине для того, чтобы лечить самые разнообразные болезни.

Полезными свойствами обладает и розмарин - популярная средиземноморская специя. Аромат розмарина повышает аппетит, улучшает пищеварение. Его рекомендуют добавлять в блюда тем пациентам, которые начали резко худеть и терять желание есть. Также его можно принимать с черным чаем. Это успокоит желудок.

Врачи также рекомендуют употреблять куркуму, которая может защитить от развития рака за счет выраженных антиоксидантных и противовоспалительных свойств. Куркумин - активное вещество, которое содержится в этой специи.

Среди других полезных продуктов диетологи назвали острый красный перец чили (помогает нормализовать процесс пищеварения), чеснок (снижает риск возникновения рака желудка, толстой кишки, пищевода, поджелудочной железы и груди), мяту перечную (помогает при расстройствах желудка, спазмах и диарее) и ромашку (снимает спазмы в желудке, смягчает мышечное напряжение и эффективно расслабляет гладкую мускулатуру кишечника).

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