В Украине арестовали российские и белорусские минеральные удобрения на $12 миллионов 1 4.07.2022, 16:35

Это не первый случай конфискаций вагонов с белорусскими удобрениями.

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 315 вагонов с минеральными удобрениями на общую сумму в 360 миллионов гривен (около 12 млн долларов), принадлежащими российским и белорусским компаниям. Об этом сообщает пресс-служба генпрокурора Украины.

Как утверждают в ведомстве, вагоны въехали в Украину, нарушив таможенное законодательство страны. Арест на вагоны наложен «в целях обеспечения сохранности этого имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации в дальнейшем».

Бюро экономической безопасности страны проводит досудебное расследование об умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Это не первый случай конфискаций вагонов с белорусскими удобрениями. В конце мая в Николаевской области на территории морского порта обнаружили и арестовали 188 вагонов с минеральными удобрениями на сумму около 20 млн долларов, принадлежащих белорусской компании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».