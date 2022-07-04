В Киеве ликвидировали канал легализации россиян в Украине 2 4.07.2022, 16:41

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Нелегалов могли использовать спецслужбы РФ.

В Киеве правоохранители ликвидировали канал незаконной легализации россиян, сбежавших их РФ в Украину. Стоимость услуг для нелегалов составляла от 10 до 15 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления СБУ в Киеве и области. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

"СБУ ликвидировала мощный канал незаконной легализации россиян, сбежавших из России в Украину. Служба безопасности обезвредила организованную группировку, занимавшуюся противоправной легализацией иностранцев в нашем государстве. Ее клиентами были граждане России и стран с повышенной террористической угрозой с Ближнего Востока и Центральной Азии. По данным СБУ, нелегалов могли использовать спецслужбы РФ для проведения взрывной деятельности в ходе полномасштабной агрессии против Украины", – рассказали в пресс-службе.

Организатором канала легализации иностранцев оказался заместитель начальника Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и области.

Под его руководством участники схемы "гарантировали" иностранцам выдачу вида на временное или постоянное проживание в Украине, а также удостоверение беженцев.

"Кроме того, дельцы обещали нелегалам трудоустройство в Киеве и Львове в сервисах быстрой доставки. Стоимость услуг злоумышленников составляла от 10 до 15 тыс. долларов, в зависимости от страны происхождения, типа документа и сроков его оформления. По данным следствия, часть нелегалов пыталась в дальнейшем уехать в страны ЕС", – уточнили в СБУ.

В пресс-службе добавили, что организатора схемы и его сообщника задержали во время получения денег в размере $10 тыс.

Во время обысков правоохранители обнаружили около 13 млн в гривневом эквиваленте. Злоумышленника сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через госграницы Украины и принятие неправомерной выгоды должностным лицом.

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