«Отправили нас, как мясо»: оккупанты жалуются на окружение и наступление ВСУ 3 4.07.2022, 17:24

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Перехват разговора.

Российские оккупанты все чаще ведут разговоры со своими родными, в которых говорят, что не хотят воевать, поэтому пишут рапорты на увольнение, пишет "Главред".

Оккупант говорит, что во время выхода многих из них "перебили", потому что их отправили "на убой".

Оккупант просит свою мать в телефонном разговоре, после выхода из окружения, чтобы та обращалась в прокуратуру из-за невозможности получить соответствующие документы.

"Мы из окружения вышли. Всю ночь пешком шли. Один подорвался на гранате. Раненный уехал. Один вперед ушел. Меня не задело, а его зацепило. Мы из окружения вышли. Больше я никуда не пойду. Ушли они на.... Отправили нас, как мясо", - жалуется оккупант.

Вояка добавляет, что во время выхода многих из них "перебили", потому что их отправили "на убой". Заявление он уже написал и вот-вот должен уехать в Россию.

"Мне вообще все равно ( ред.) на эту армию. С их отношением, как к мясу. Я еще приеду и судиться буду, что не отпускали, когда документы уже подали. Сказали, что в моем случае или 200-м, или 300-м отсюда уеду", — говорит оккупант.

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