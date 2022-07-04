Как белорусам правильно перевозить ребенка в авто? 4.07.2022, 17:43

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ПДД и рекомендации врача.

По статистике ВОЗ, ежегодно в результате ДТП погибают около 1,3 миллиона человек. От травм, полученных в результате автомобильных аварий, страдают чаще всего дети и молодые люди в возрасте от 5 до 29 лет.

Перевозка маленьких пассажиров в автомобиле требует особого внимания. Как правило, системы безопасности транспортных средств не рассчитаны на защиту детей, и аварийные ситуации приводят к значительно более тяжелым последствиям.

О том, какие ошибки чаще всего допускают взрослые при перевозке детей и чем это чревато, «АиФ» рассказал врач-нейрохирург Евгений Миронец.

По правилам

Согласно пункту 178 Правил дорожного движения перевозить детей в автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, следует с использованием детских удерживающих устройств или иных устройств, соответствующих весу, росту и возрасту. Такое устройство нужно детям до 12 лет. Перевозить без кресла ребенка младше 12 лет можно, если его рост превышает 150 см, а также в такси.

Некоторые родители вообще не используют автокресла, оправдывая это экономией средств и тем, что «мы в детстве без автокресел ездили, и все было хорошо». К сожалению, такой подход может привести к печальному исходу. Однако нередки случаи, когда удерживающие устройства используются, но неправильно. По статистке, почти каждый второй ребёнок неправильно зафиксирован в автомобиле.

Самые частые ошибки

Перевозка на коленях у взрослого

Это частое явление, особенно при поездках на короткие расстояния. Возникает обманчивое ощущение, что за такое непродолжительное время ничего не случится. Однако перевозить ребёнка на руках не только запрещено законодательно, но и очень опасно. При столкновении ни один родитель не сможет удержать ребенка, соответственно, очень высок риск получить смертельные травмы.

Неправильное крепление ремня безопасности

Часто родители недостаточно плотно затягивают поясничный ремень или неправильно пропускают его через отверстия в кресле. Результат - слабая фиксация ребенка, что повышает вероятность компрессионного перелома позвоночника, а также черепно-мозговой травмы. Это особенно актуально в отношении детских кресел категории 0/0+ (от 0 до 12 месяцев и весом до 13 кг) и группы 1 (от 9 месяцев до 4 лет, весом от 9 до 18 кг). Слабое натяжение ремней безопасности из-за плотной одежды лишает ребенка надлежащей защиты.

Перевозка в кресле, которое мало

В результате лобового столкновения ремень лишь частично удерживает ребенка. Как итог - повышенный риск черепно-мозговой травмы и повреждения ног, а также шейного отдела позвоночника.

Перевозка в кресле, которое велико

Часто такая ошибка возникает при покупке кресла «на вырост». В результате оказывается недостаточно закреплен поясничный отдел позвоночника, и в момент удара именно эта зона наиболее подвержена травматизации.

Неверная установка кресла на основе крепления Isofix

При неправильной установке детского кресла с системой Isofix во время удара сиденье с ребенком вращается, увеличивается вероятность получить удар в область грудной клетки, головы. Выше риск травмировать шейный отдел позвоночника, а такие травмы зачастую приводят к смерти.

Не выключена подушка безопасности

Эта ошибка касается автокресел, устанавливаемых при перевозке детей на переднем пассажирском сиденье (на переднем сиденье детей до 12 лет можно перевозить только в автокресле, а если ребенок старше 12 лет или его рост выше 150 см, достаточно будет ремня безопасности). Размещать автокресла на переднем сиденье, если подушка безопасности не отключена - запрещено. Дело в том, что выстрел подушки безопасности происходит за 0,03 секунды со скоростью до 300 км/ч. При лобовом столкновении подушка ударяет прямо в голову ребенка, что приводит к сотрясению мозга, травмам шеи, ушибам лица и перелому челюсти. А если между подушкой и лицом окажутся сторонние предметы (очки, чупа-чупс), то высока вероятность и более тяжелых травм вплоть до летального исхода. При этом автолюльки (для детей от рождения до года) размещаются спиной к лобовому стеклу, все остальные автокресла - по ходу движения.

Открыты зажимы ремней детского кресла

При такой ошибке сиденье во время удара слишком далеко смещается вперёд, результатом чего может стать травма головы, полученная при ударе о переднее сиденье машины.

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