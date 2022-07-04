Сколько абитуриентов сдали ЦТ на 100 баллов? 4.07.2022, 17:57

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Стали известны результаты централизованного тестирования по математике.

Основной этап ЦТ в Беларуси близится к завершению — в расписании остался лишь один предмет — всемирная история. Сегодня, 4 июля, абитуриенты сдавали географию. В Министерстве образования же подсчитали, сколько человек написали тест по математике на максимальные 100 баллов. Оказалось — 105 человек, пишет zerkalo.io.

В этом году 105 человек написали тест по математике на «сотку». Это почти в 4 раза больше, чем в 2021-м: тогда, по данным сайта kudapostupat.by, было 26 отличников из 32,2 тысяч зарегистрированных человек.

В этом году математику сдавали 33,8 тысяч абитуриентов.

Сертификаты основного этапа ЦТ абитуриентам начнут выдавать уже с 14 июля. Прошедшие испытание в резервные дни смогут забрать их с 21 июля. Сертификаты будут выдаваться в пункте, в котором абитуриенты писал тест.

С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность, документ об образовании (аттестат об общем среднем образовании, или диплом о профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем специальном образовании) и пропуск с отметкой «Тестирование прошел» — его заберут.

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