ООН призвала к солидарности в восстановлении Украины 1 4.07.2022, 18:08

Для восстановления Украины может быть создан специальный фонд.

ООН призвала мировое сообщество к солидарности для преодоления разрушительных последствий войны России в Украине. Соответствующие заявление озвучил в понедельник, 4 июля, германский дипломат, директор проектов Программы развития ООН (ПРООН, UNDP) Ахим Штайнер (Achim Steiner). Он выступил в швейцарском Лугано перед началом Конференции по восстановлению Украины (URC2022). В конференции участвуют около 1000 представителей стран-доноров, международных организаций и финансовых институтов, передает DW.

"Германия в ходе своей истории также ощущала солидарность", - отметил он. Помощь Киеву не станет чрезмерным бременем для Запада, полагает Штайнер. "В то же время она - в интересах самой Европы и также поможет нам не оказаться в еще более катастрофической ситуации", - подчеркнул политик.

Ахим Штайнер убежден, что и Россию необходимо привлечь к ответственности. По словам дипломата, посредством резолюции ООН может быть создан специальный фонд. В деталях говорить об этом - "все еще немного преждевременно", добавил Штайнер, отметив, что все внимание сейчас "сосредоточено на прекращении боевых действий". "После этого мы подумаем о финансировании реконструкции, в том числе - и о вкладе России", - указал он. При этом Ахим Штайнер призвал и германских налогоплательщиков к поддержке Киева.

Шмыгаль: Для восстановления Украины необходимы не менее 750 млрд долларов

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил участникам встречи, что для восстановления его страны потребуется не менее 750 млрд долларов (около 720 млрд евро). По словам Шмыгаля, финансировать этот процесс следует в том числе из средств российского государства и олигархов, замороженных по всему миру в рамках санкций против Москвы, объем этих средств украинский премьер оценил в промежутке от 300 до 500 млрд долларов.

План восстановления, представленный главой украинского правительства, насчитывает несколько сотен страниц, передает агентство dpa. Он предполагает также финансовую поддержку Украины другими государствами, частным сектором, а также выдачу ей кредитов. Одновременно Денис Шмыгаль призвал участников встречи в Лугано как можно скорее помочь его стране восстановить, где это экстренно необходимо, водоснабжение и построить новые мосты вместо разрушенных.

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