«Беларусбанк» существенно поднял комиссию за переводы из-за границы 1 4.07.2022, 18:23

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Комиссию подняли с 1% до 15%.

«Беларусбанк» с 4 июля повысил до 15% комиссию за безналичное переводы на счета физлиц из-за границы с использованием карточки или ее реквизитов. Проще говоря, с карточки на карточку. Речь в том числе про переводы по Visa Direct, Mastercard MoneySend, Белкарт/МИР. Ранее сбор составлял 1% от суммы.

Новшество касается зачислении по переводам по реквизитам карты, но не счета, уточнили в контакт-центре «Беларусбанка».

Что касается безналичных переводов из-за границы на счет с использованием карточки, то банк взимается комиссию в 2% от суммы (если счет открыт в нацвалюте) или 1,5% от суммы, если счета в валюте (в обоих случаях максимальная сумма сбора — 500 рублей).

«Зачисление поступивших денежных средств в случае осуществления перевода с конверсией или с покупкой иностранной валюты осуществляется с применением обменных курсов операционной службы учреждения банка, установленных для проведения операций за безналичный расчет на дату и время зачисления денежных средств на счет клиента», — уточнили в контакт-центре банк

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