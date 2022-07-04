Израиль и Польша договорились восстановить отношения
- 4.07.2022, 18:31
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Страны вернут послов.
Израиль и Польша договорились нормализовать отношения между странами и вернуть послов.
Об этом сообщает канцелярия польского президента Анджея Дуды.
Сообщается, что Дуда сегодня провел телефонный разговор с израильским президентом Ицхаком Герцогом.
«В ходе телефонного разговора президенты обсудили поддержку развития двусторонних отношений между Польшей и Израилем. Было решено восстановить отношения между двумя странами», - говорится в сообщении.
Кроме того, Герцог в совместной инициативы с премьер-министром и министром иностранных дел Израиля предложил вернуть польского посла. Дуда пообещал назначить его в ближайшее время.
Стороны выразили надежду, что все вопросы в двусторонних отношениях в будущем будут решаться путем искреннего и открытого диалога, в духе взаимного уважения.
Отношения между Польшей и Израилем резко ухудшились в феврале 2019 года после заявлений тогдашнего израильского премьера Биньямина Нетаньяху.