Израиль и Польша договорились восстановить отношения 4.07.2022, 18:31

1,094

Страны вернут послов.

Израиль и Польша договорились нормализовать отношения между странами и вернуть послов.

Об этом сообщает канцелярия польского президента Анджея Дуды.

Сообщается, что Дуда сегодня провел телефонный разговор с израильским президентом Ицхаком Герцогом.

«В ходе телефонного разговора президенты обсудили поддержку развития двусторонних отношений между Польшей и Израилем. Было решено восстановить отношения между двумя странами», - говорится в сообщении.

Кроме того, Герцог в совместной инициативы с премьер-министром и министром иностранных дел Израиля предложил вернуть польского посла. Дуда пообещал назначить его в ближайшее время.

Стороны выразили надежду, что все вопросы в двусторонних отношениях в будущем будут решаться путем искреннего и открытого диалога, в духе взаимного уважения.

Отношения между Польшей и Израилем резко ухудшились в феврале 2019 года после заявлений тогдашнего израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».