Можно ли белорусам купаться в фонтанах? 3 4.07.2022, 18:40

ФОто: belsat.eu

Вот что об этом говорят врачи, коммунальники и милиционеры.

В последние дни в Беларуси — жара. Переносить ее тяжело и, кажется, фонтаны — не самый плохой вариант для того, чтобы там охладиться. Но безопасны ли в городских водных сооружениях такие «заплывы»? Агентство «Минск-Новости» узнало у милиции, врачей и специалистов «Минскзеленстроя», можно ли купаться в фонтанах.

Что говорят в МВД

В МВД поясняют, что однозначного ответа, можно ли купаться в фонтанах, нет.

— В Кодексе об административных правонарушениях нет статьи «купание в фонтанах». Ответственность за такое действие не предусмотрена. Вместе с тем нецензурно выражаться, оскорблять окружающих, распивать алкоголь или появляться на людях в пьяном виде, словом, нарушать общественный порядок запрещено. Поэтому, если водные процедуры сопровождаются перечисленными действиями, к административной ответственности могут привлечь за мелкое хулиганство, — пояснила начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Это ст. 19.1 КоАП предполагает штраф в размере от 2 до 30 базовых величин (от 64 до 960 рублей), или общественными работами, или административным арестом.

Что говорят в «Минскзеленстрое»

В «Минскзеленстрое» тоже подтверждают, что в фонтаны забираться не запрещено:

— Но это негигиенично: в фонтан не набирается новая вода, она проходит через системы фильтрации, в том числе подпитывается из водопровода. Чтобы вода не зацветала, используют химические растворы, которые могут разъедать руки, оказывать воздействие на глаза.

Что говорят врачи

Санитарные врачи и эпидемиологи говорят, что вода в городских фонтанах не пригодна ни для питья, ни для купания.

— Здесь с легкостью можно «подцепить» глистов, заразиться кишечными и грибковыми заболеваниями, ведь сюда в том числе попадают и инфекции, распространяемые птицами и животными. Во время водных забав велик риск травмироваться о подсветку, струйные насадки, элементы коммуникаций. Можно получить электротравму: в некоторых фонтанах есть освещение, и можно повредить кабель. Более того, в фонтанах не стоит умываться, мыть руки или фрукты, делать это лучше питьевой водой или в местах, специально предназначенных для этого, — говорят эпидемиологи.

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