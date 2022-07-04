Переговоры по вступлению Финляндии в НАТО завершились 7 4.07.2022, 19:27

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Протокол о присоединении Финляндии к Альянсу планируют подписать 5 июля.

В понедельник, 4 июля, в Брюсселе завершились переговоры, на которых обсуждалось вступление Финляндии в НАТО. Протокол про присоединение Финляндии к Альянсу планируют подписать 5 июля.

Об этом сообщает Yle.

Во время переговоров обсуждался вопрос обязательств Финляндии, необходимых для вступления в Североатлантический альянс. При этом ожидается, что подписание протокола, в результате которого Финляндия станет членом-наблюдателем в НАТО, состоится завтра, 5 июля.

Издание добавляет, что Финляндию на переговорах представила делегация во главе с министром иностранных дел Пекка Хаависто. Он будет присутствовать на завтрашнем подписании протокола в штаб-квартире НАТО.

28 июня Турция, Финляндия и Швеция перед началом саммита НАТО в Мадриде подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, в документе Турция подтвердила, что поддержит вступление двух стран в НАТО на саммите, а «конкретные шаги» по их вступлению будут согласованы союзниками по Альянсу в течение следующих двух дней.

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