Казахстан поможет Европе с нефтью и газом

Казахстан поможет Европе с нефтью и газом5
- 4.07.2022, 20:12
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Об этом заявил президент Казахстана.
Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых рынках.
Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба президента Казахстана.
Токаев выразил обеспокоенность в связи с угрозами энергетической безопасности в мире.
Казахстан, по его словам, готов использовать свой углеводородный потенциал с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках.
По словам Токаева, страна привержена развитию устойчивых связей с Евросоюзом – самым крупным торговым партнером Казахстана.