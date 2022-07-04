Мужчина, засунувший лебедя в багажник, находится в ИВС Полоцка 5 4.07.2022, 20:18

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Его будут судить.

Мужчину, который заталкивал лебедя в багажник автомобиля на российских номерах, нашли и отправили в ИВС. Его будут судить за жестокое обращение с животными, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на официального представителя Полоцкого РОВД Юлию Зайцеву.

На днях в сети появилось видео, на котором мужчина заталкивает в багажник машины живого лебедя. На призывы отпустить птицу он не реагирует, а на вопросы, зачем это делает, шутит «про деликатесы».

«Как впоследствии выяснилось, мужчина хотел сделать фотографию с лебедем. Птицу он в итоге отпустил. Насколько это смягчающие обстоятельства, в ближайшее время решит суд Полоцкого района», — говорится в сообщении.

Юлия Зайцева уточнила, что инцидент произошел на озере Суя. Мужчина, запихивающий лебедя в багажник — 33-летний житель Новополоцка, ранее судимый. Сейчас он находится в ИВС Полоцкого РОВД, в отношении него составлен административный протокол за жестокое обращение с животными. Ему грозит штраф до 30 базовых величин (960 рублей), административный арест или общественные работы.

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