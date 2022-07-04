Time: Киссинджер уже не хочет, чтобы Украина уступила территорию России ради мира 1 4.07.2022, 20:34

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Генри Киссинджер

По словам бывшего Госсекретаря США, на форуме в Давосе его неправильно поняли.

Бывший Госсекретарь США Генри Киссинджер спровоцировал шквал критики, когда во время Всемирного экономического форума в Давосе предложил, чтобы Украина уступила территорию в пользу России ради мира.

Однако теперь в интервью TIME американский дипломат объяснил, что вовсе не призывал Киев отказаться от украинских регионов. И вообще его давосские комментарии неправильно поняли.

«Если вы прочтете мои фактические слова, то поймете, что я ничего подобного не говорил. На самом деле я сказал, что лучшей линией разграничения для перемирия будет status quo ante (та, которая существовала до начала войны - ред.), то есть не следует переносить войну с территорий, которые были украинскими на момент начала войны, на те территории, которые толеровались как часть России в то время», – сказал Киссинджер.

Он пояснил, что выступил против превращения войны за свободу Украины в «войну за будущее России».

«Сейчас Россия до сих пор держит в оккупации 15% довоенных украинских территорий. Их нужно вернуть Украине, прежде чем начнется серьезное перемирие. Спорная территория – это небольшой уголок Донбасса, примерно 4,5% от него, а также Крым. Важность Крыма для России выходит за пределы конфликтного вопроса текущего кризиса. Я очень встревожен, что эта война может перерасти во что-то, что станет очень неуправляемым. Я не говорил, что территории нужно отдать. Я имел в виду, что они должны иметь особый статус на любых переговорах. Я открыто выступаю за свободу Украины и ее важную роль в Европе», – сказал американский дипломат.

Напомним, что бывший Госсекретарь США Генри Киссинджер во время Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что Украина должна уступить Россию часть территории, а США и Запад не должны рассчитывать на российское поражение в войне.

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