В Беларуси ввели налоговое новшество
- 4.07.2022, 20:56
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Для тех, кто выезжает на отдых за границу.
В Беларуси ввели налоговое новшество для тех, кто выезжает отдыхать за границу. Изменение может быть важным для тех, для кого возникнет вопрос налогового резидентства, пишет zerkalo.io.
В Беларуси налоговым резидентом считаются те, кто пробыл в стране больше 183 дней в году. При подсчете количества дней, которые человек провел в стране, учитывают отдых за границей. До этого года действовало такое правило: если в совокупности такой отдых составил больше двух месяцев за один календарный год, то он не учитывался при подсчете срока нахождения в Беларуси. К примеру, если человек был за границей два месяца и один день, то этот период не шел в период пребывания в нашей стране, а если меньше двух месяцев, то учитывался.
Но в этой ситуации возникал вопрос, что считать за два месяца, ведь, к примеру, в феврале 28 дней (если это не високосный год), а в июне — 30.
С этого года в Налоговый кодекс ввели изменение, в документе два месяца заменили на 60 календарных дней. Если превысить число этих дней, то весь период такого нахождения за границей не будет учитываться при подсчете срока пребывания на территории Беларуси.