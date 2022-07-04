Зеленский создал сразу 14 военных администраций 1 4.07.2022, 21:12

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Список.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины президент Владимир Зеленский создал 14 военных администраций в Донецкой области.

Соответствующий указ от 4 июля опубликован на сайте Офиса президента Украины.

В Украине созданы следующие военные администрации:

Бахмутская городская военная администрация Бахмутского района;

Великоновоселковская поселковая военная администрация Волновахского района;

Звановская сельская военная администрация Бахмутского района;

Комарская сельская военная администрация Волновахского района;

Краматорская городская военная администрация Краматорского района;

Кураховская городская военная администрация Покровского района;

Лиманская городская военная администрация Краматорского района;

Николаевская городская военная администрация Краматорского района;

Святогорская городская военная администрация Краматорского района;

Северская городская военная администрация Бахмутского района;

Соледарская городская военная администрация Бахмутского района;

Часовоярская городская военная администрация Бахмутского района;

Черкасская поселковая военная администрация Краматорского района;

Шаховская сельская военная администрация Покровского района.

Указ вступает в силу со дня его обнародования.

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