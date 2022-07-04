Зеленский создал сразу 14 военных администраций

Зеленский создал сразу 14 военных администраций1
- 4.07.2022, 21:12
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Список.
На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины президент Владимир Зеленский создал 14 военных администраций в Донецкой области.
Соответствующий указ от 4 июля опубликован на сайте Офиса президента Украины.
В Украине созданы следующие военные администрации:
Бахмутская городская военная администрация Бахмутского района;
Великоновоселковская поселковая военная администрация Волновахского района;
Звановская сельская военная администрация Бахмутского района;
Комарская сельская военная администрация Волновахского района;
Краматорская городская военная администрация Краматорского района;
Кураховская городская военная администрация Покровского района;
Лиманская городская военная администрация Краматорского района;
Николаевская городская военная администрация Краматорского района;
Святогорская городская военная администрация Краматорского района;
Северская городская военная администрация Бахмутского района;
Соледарская городская военная администрация Бахмутского района;
Часовоярская городская военная администрация Бахмутского района;
Черкасская поселковая военная администрация Краматорского района;
Шаховская сельская военная администрация Покровского района.
Указ вступает в силу со дня его обнародования.