Киев и Варшаву хотят объединить скоростной железной дорогой 4.07.2022, 21:33

Во сколько это обойдется.

Столицы Украины и Польши планируют объединить по скоростной железной дороге, этот проект оценивают в 1,2 млрд долларов, передает epravda.com.ua.

Соответствующий проект содержится в Плане восстановления Украины, представленном в Лугано в понедельник.

О скоростном сообщении между Киевом и Варшавой говорят еще с 2019 года, когда Министерство инфраструктуры анонсировало запуск скоростного железнодорожного маршрута Киев-Львов-Варшава-Берлин.

В начале года в Мининфраструктуры рассказывали, что благодаря строительству евроколеи Киев — Варшава время в пути будет занимать до 4 часов. Накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину стороны совместно нарабатывали план реализации проекта и готовились к его презентации на уровне ЕС.

Поезда в Украине движутся по "широкому" пути (1 520 мм), распространенному на территории стран бывшего СССР. Такую же колею использует Литва, Латвия и Эстония, а также Беларусь. Большинство стран Евросоюза (за исключением Испании и Португалии), вместо этого, пользуются "узким" колеем (1 435 мм).

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