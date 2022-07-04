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Украинские военные провели успешные операции на Харьковском и Изюмском направлениях

  • 4.07.2022, 21:46
Украинские военные провели успешные операции на Харьковском и Изюмском направлениях

Украинские защитники ликвидировали большое количество оккупантов.

Украинские защитники ликвидировали большое количество оккупантов и их техники на Харьковском направлении и уничтожили склад боеприпасов на Изюмском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Он отметил, что ВСУ держат свои позиции.

"Хочу отдельно поблагодарить 228 батальон 127 бригады теробороны Харькова, которые провели на Харьковском направлении успешную операцию. Не потеряв ни одного воина, они уничтожили большое количество живой силы противника и его бронированной техники", - написал он.

Синегубов также сообщил, что украинские военные достигли успехов и на Изюмском направлении. Там защитники уничтожили очередной российский склад с боеприпасами.

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