Военный эксперт: Сценарий вторжения Беларуси становится все более явным с ростом неудач российской армии 7 4.07.2022, 22:15

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Россиянам очень нужен будет второй фронт.

Агиль Рустамзаде, офицер вооруженных сил Азербайджана и военный аналитик считает, что Лукашенко может ввести войска в Украину, передает «Новое время».

— Опять встал вопрос, что со стороны Беларуси возможно нападение. Как вы оцениваете возможность вторжения со стороны Беларуси, вероятность того, что Лукашенко отдаст этот приказ?

— Вероятность того, что с Беларуси начнется вторжения в том или ином виде — это может быть вторжение армией или отдельных боевых групп — такой сценарий становится все более явным с ростом неудач российской армии — им очень нужен будет второй фронт. И может наступить момент, что с Лукашенко или без него военно-политическая элита Беларуси может пойти на этот шаг. Сценарии есть разные. Если раньше я был более пессимистичен, то сейчас я думаю, что такая вероятность все больше и больше.

— А как вы объективно оцениваете боеспособность той группировки войск, которая есть в Беларуси, насколько серьезной будет эта угроза для ВСУ?

— Очень низкая боеготовность. Эта армия никогда не убивала, эта армия состоит из солдат срочной службы, у этой армии очень низкая боевая готовность, боевые возможности. Но это все-таки военный инструмент, с которым придется иметь дело, с которым — не дай Бог — придется сражаться. Возможности у них намного меньше, чем у российской армии, а что вы делаете с российской армией — это перед глазами.

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