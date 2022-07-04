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Джонсон: Украина должна иметь силы, чтобы завершить войну на своих условиях

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  • 4.07.2022, 22:19
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Джонсон: Украина должна иметь силы, чтобы завершить войну на своих условиях
Борис Джонсон

Если Путина не остановить в Украине, то он найдет новые цели для своих реваншистских атак.

Украина должна усилиться настолько, чтобы завершить войну с Российской Федерацией на своих условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британского премьера Бориса Джоснона, которого цитирует The Guardian.

Как заявил Джонсон в Палате общин, первоочередная задача Лондона - присоединиться к союзникам, чтобы Украина одержала победу в своей борьбе против российской агрессии. По его словам, мадридский саммит НАТО "превзошел все ожидания в отношении единства и целеустремленной решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

"Все мы понимаем, что если (президента России, - ред.) Путина не остановить в Украине, то он найдет новые цели для своих реваншистских атак, и мы защищаем не какой-то абстрактный идеал, а первый принцип мирного мира, который заключается в том, что нельзя допустить расчленения больших и могущественных стран. И если это когда-либо станет возможным, то ни одна нация нигде не будет в безопасности", - отметил Джоснон.

Он добавил, что Украина "должна иметь силы, чтобы закончить эту войну на условиях, которые описал президент Зеленский".

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