Жозеп Боррель: Санкции зажимают Путина в тиски 4.07.2022, 23:03

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Жозеп Боррель

Они сдавливают его все сильнее.

С 24 февраля западные страны постоянно накладывают новые санкции на Россию, однако Москва пока не собирается выводить войска из Украины. Одновременно продолжается дискуссия о том, что еще может сделать Запад, чтобы остановить военную агрессию Владимира Путина, а также о том, какова ответственность западных стран, их руководителей и чиновников, в случившемся. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель проанализировал, как европейские санкции уже повлияли на российскую экономику — и что будет происходить в ближайшем будущем. «Медуза» публикует русскоязычную версию его текста.

Приносят ли пользу санкции против России? Да, они уже сильно бьют по Владимиру Путину и его сообщникам, и со временем их влияние на российскую экономику будет расти.

После того, как Россия преднамеренно нарушила международное право, начав вторжение в Украину, ЕС принял шесть пакетов санкций против Москвы. Сейчас эти меры затрагивают почти 1200 физических и 98 юридических лиц в России, а также значительное число секторов российской экономики. Принятие этих санкций координировалось со странами «Большой семерки». Их эффективность усиливается благодаря тому, что более 40 других государств (в том числе традиционно нейтральные страны) приняли такие же или похожие меры.

К концу 2022 года мы сократим импорт российской нефти на 90%. Мы также стремительно сокращаем импорт газа.

Эти решения постепенно избавляют нас от зависимости, которая уже долгое время мешает нам принимать политические решения в ответ на агрессивное поведение Владимира Путина. Вероятно, он думал, что Европа не решится на санкции из-за своей энергетической зависимости. Это не самый маловажный из многочисленных просчетов российского режима в ходе этого конфликта.

Конечно, столь быстрый отказ от российских энергоносителей создает серьезные трудности для многих стран ЕС и ряда секторов экономики. Но это цена, которую мы должны заплатить ради защиты наших демократий и международного права, и мы предпринимаем необходимые шаги для решения этих проблем, проявляя полную солидарность.

Кто-то может спросить, действительно ли эти санкции влияют на российскую экономику? Простой ответ — да. Хотя Россия экспортирует большое количество сырья, у нее не остается никакого иного выбора, кроме как импортировать множество товаров с высокой добавленной стоимостью, которые она не производит. В том, что касается всех передовых технологий, Россия на 45% зависит от Европы и на 21% — от США, в то время как от Китая всего на 11%.

В военной сфере, что крайне важно в условиях войны в Украине, санкции ограничивают возможности России производить высокоточные ракеты, такие как «Искандер» и Х-101. Почти все иностранные производители автомобилей также решили уйти из России, а те немногие автомобили, которые выпускают российские производители, будут продаваться без подушек безопасности и автоматической коробки передач.

Нефтяная промышленность страдает не только из-за ухода иностранных компаний, но и из-за трудностей с доступом к передовым технологиям, таким как горизонтальное бурение. Возможности российской промышленности по вводу в эксплуатацию новых скважин, скорее всего, будут ограничены.

Наконец, для сохранения авиасообщения России придется вывести из эксплуатации большинство своих самолетов, чтобы найти запасные части, которые нужны для того, чтобы остальные самолеты продолжили летать. К этому следует прибавить потерю доступа к финансовым рынкам, оторванность от крупных глобальных научно-исследовательских сетей и массовую утечку мозгов.

Что касается альтернативы, которую российской экономике предлагает Китай, то на самом деле тут возможности ограничены, особенно в том, что касается высокотехнологичных товаров. На сегодняшний день китайское правительство, которое очень зависит от экспорта в развитые страны, не помогает России в обходе западных санкций. Экспорт из Китая в Россию упал так же, как и экспорт из западных стран.

Приведут ли эти значительные последствия, которые продолжают усугубляться, к тому, что Владимир Путин изменит свои стратегические расчеты? Вероятно, в ближайшем будущем нет: экономическая логика — это не первое, чем он руководствуется в своих действиях. Однако, заставляя его выбирать — либо масло, либо пушки — санкции зажимают его в тиски, которые постепенно сдавливают все сильнее.

Что касается влияния этих санкций на третьи страны, особенно африканские, которые зависят от российской и украинской пшеницы и удобрений, то ясно, кто несет ответственность за продовольственный кризис. Наши санкции ни в коей мере не затрагивают экспорт российской пшеницы и удобрений, а Украина лишена возможности экспортировать свою пшеницу из-за блокады Черного моря и разрушений, вызванных российской агрессией. Если подобные вопросы, связанные с нашими санкциями, возникнут, мы готовы создать соответствующие механизмы для их решения. Я проинформировал об этом своих африканских коллег и попросил их не верить лжи российских властей относительно наших санкций.

Реальный способ справиться с трудностями на мировом энергетическом и продовольственном рынках — прекращение войны. Этого невозможно будет добиться, если согласиться на диктат России. Этого можно достичь, только если Россия уйдет из Украины. Соблюдение территориальной целостности государств и неприменение силы — это не западные или европейские принципы. Это основа всего международного права. Россия бесцеремонно попирает их. Если мы будем мириться с таким нарушением, то это может привести к тому, что закон джунглей начнет действовать в глобальном масштабе.

Вопреки наивным мыслям, которые у нас были несколько лет назад, экономическая взаимозависимость не означает автоматического установления мира в международных отношениях. Именно поэтому превращение Европы в настоящую силу, к чему я призываю с самого начала своего срока полномочий, становится императивом.

В условиях вторжения в Украину мы начали переходить от замыслов к делу, показывая, что, когда нас провоцируют, Европа может дать ответ. Поскольку мы не хотим вступать в войну с Россией, в основе этого ответа лежат экономические санкции. Они уже начали оказывать влияние, и в ближайшие месяцы воздействие будет только усиливаться.

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