Иран снижает стоимость своей нефти 2 4.07.2022, 23:14

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Чтобы конкурировать с Россией на рынке Китая.

Иран вынужден снижать цену своей нефти, чтобы конкурировать с Россией на рынке Китая. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

«Иран вынужден снижать стоимость своей и без того дешевой нефти еще больше, поскольку главный союзник получает большую опору на ключевом китайском рынке. Китай стал важным направлением для российской нефти, поскольку Москва стремится сохранить потоки после последствий ее вторжения в Украину. Это привело к усилению конкуренции с Ираном», — отмечает агентство.

«Единственная конкуренция между иранскими и российскими баррелями может возникнуть в Китае, что будет полностью в пользу Пекина», — сказал Вандана Хари, основатель Vanda Insights в Сингапуре.

«Это также, вероятно, заставит производителей из Персидского залива забеспокоиться, увидев, что их ценные рынки захвачены сырой нефтью со значительными скидками», — добавил он.

Скидка на иранскую нефть по эталонной марке Brent составляла 10 долларов за баррель. До начала вторжения РФ в Украину и санкций в отношении российской нефти иранская нефть продавалась с дисконтом от 4 до 5 долларов, добавляет Bloomberg. При этом, по словам трейдеров, более дешевая нефть из Ирана должна конкурировать с поставками российской Urals, которые прибудут на рынок Китая в августе 2022 года.

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