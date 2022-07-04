Премьер Швеции: Россия должна остановиться и пойти домой 4.07.2022, 23:46

Магдалена Андерссон назвала «очень легкий» способ закончить войну в Украине.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, которая в ходе визита в Украину 4 июля посетила освобожденные от российских оккупантов (в начале апреля) Бучу и Бородянку Киевской области, осудила войну, начатую 24 февраля РФ.

Об этом она заявила в ходе совместного брифинга по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Я осуждаю российскую агрессию, убийство невинных гражданских, детей… Я осуждаю руины замечательной страны – Украины, – сказала Андерссон. – Российская агрессия против Украины должна закончиться… Мы должны завершить эту войну, поддерживая Украину, все больше давя на Россию санкциями. Наши усилия должны продолжаться, сколько нужно. Но все мы знаем, что есть один очень легкий способ закончить эту войну: Россия: должна остановиться и пойти домой".

Премьер Швеции также возложила "исключительно на Россию" ответственность за глобальный продовольственный кризис.

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