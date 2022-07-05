Новое американское оружие убьет все российские беспилотники 5.07.2022, 7:41

Что известно о проекте.

США испытывают новое сверхмощное оружие, которое использует микроволновую технологию для противодействия электронике противника и способно уничтожать беспилотники.

Об этом сообщает Express.

Микроволновую ракету, известную также как HiJENKS (High-Powered Joint Electromagnetic Non-Kinetic Strike Weapon), испытывают на авиабазе Чайна-Лейк.

Новая разработка стала развитием проекта Исследовательской лаборатории ВВС США по созданию сверхвысокочастотной ракеты CHAMP, испытания которой завершили десять лет назад.

Отмечается, что в ракете HiJENKS применили новые технологии, которые позволили уменьшить боеприпас и тем самым увеличили количество платформ, которые смогут нести ракету. Известно, что перспективные системы могут уничтожать дроны сфокусированными электромагнитными импульсами.

Начальник отдела мощных электромагнетиков AFRL Джеффри Хеггемайер сообщил, что для ракеты еще не была назначена специальная платформа, но меньшая занимаемая площадь означает, что ее можно интегрировать в широкий спектр систем.

"Мы начнем рассматривать дополнительные приложения для конкретных услуг после того, как проведем этот тест, демонстрирующий технологию", - сказал он.

Стоит отметить, что компания также работает над более продвинутой версией Tactical High Power Operational Responder (THOR), который использует технологию HPM для отключения роев дронов, представляющих угрозу для военных баз.

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