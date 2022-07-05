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«Лукашенко опасается, что военные устроят переворот в Беларуси»

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  • 5.07.2022, 10:16
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«Лукашенко опасается, что военные устроят переворот в Беларуси»

Диктатор попал как кур в ощип.

России необходимо втянуть белорусскую армию в войну, заручившись ее поддержкой, и Путин будет всячески уговаривать Лукашенко отправить его войска в Украину. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, Путину белорусские войска нужны в качестве "пушечного мяса" в войне с Украиной.

"Путин будет уламывать Лукашенко вступить в войну. Он намерен 15 тысяч военнослужащих армии Беларуси, которые сейчас находятся возле украинско-белорусской границы, использовать как "пушечное мясо" в войне с Украиной. Путину нужно каким-то образом убрать с основных участков фронта на Донбассе украинские войска, заставив их отвлечься на другое направление", – отметил Росс.

Однако Лукашенко, по мнению астролога, будет петлять, поскольку опасается, что, вернувшись с войны, они устроят переворот в Беларуси.

"Потому Лукашенко и дальше будет создавать видимость подготовки к нападению на Украину, рыть окопы", – подчеркнул Влад Росс.

Единственное, что, по словам астролога, Лукашенко "отдал на растерзание российской армии", – это территорию Беларуси, которую Россия могла использовать как плацдарм для нападения в феврале, и с которой постоянно по украинским городам запускаются российские ракеты. Эта тенденция сохранится, считает Росс.

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