закрыть
5 июля 2022, вторник, 11:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Италия объявила чрезвычайное положение

2
  • 5.07.2022, 8:01
  • 14,764
Италия объявила чрезвычайное положение

Названа причина.

Италия в понедельник объявила чрезвычайное положение в регионах, окружающих реку По, из-за сильнейшей за последние 70 лет засухи. На долю примыкающих к реке районов приходится примерно треть сельскохозяйственного производства страны.

Об этом сообщает Reuters.

Постановление правительства позволит властям сократить бюрократическую волокиту и немедленно принять ряд мер, например, ввести нормирование воды для домов и предприятий.

Чрезвычайное положение коснется пяти северных регионов — Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето. На решение проблем, связанных с засухой, первоначально выделили 36,5 млн евро. В будущем могут быть приняты дополнительные меры для борьбы с засухой.

Итальянские СМИ сообщили, что премьер-министр Марио Драги также рассматривал возможность назначения уполномоченного по координации мер реагирования на засуху, аналогично тому, как правительство назначило уполномоченного по надзору за коронавирусным кризисом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции Артем Черников
День «независимости» Дроздов
День «независимости» Дроздов Ирина Халип
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип
Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов