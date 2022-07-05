Ученые сделали сенсационное открытие о возникновении «империи динозавров» 5.07.2022, 8:21

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Их господство на Земле началось в самый неудобный для холоднокровных ящеров период.

Хотя мы традиционно воспринимаем динозавров как холоднокровных существ, живших в теплом, «парниковом» климате, данные последних лет все чаще переворачивают эту модель с ног на голову.

Теперь ученые получили палеоклиматические доказательства того, что империя динозавров, возникшая на границе триасового и юрского периодов, была основана во времена глобального похолодания, а строили ее теплокровные рептилии, пишет science.org.

Примерно 200 миллионов лет назад, на исходе триасового периода, Землю постигло очередное массовое вымирание, уничтожившее древних рептилий и гигантских амфибий. Это «расчистило плацдарм» для динозавров, в течение нескольких первых миллионов лет юрского периода они широко распространились по всей планете и начали играть ведущие роли во всех наземных экосистемах.

Долгое время считалось, что мир динозавров был построен в условиях жаркого засушливого климата, который смягчился только в раннем юрском периоде с расколом суперконтинента Пангея. Однако теперь найдены доказательства того, что первые «ужасные ящеры» жили не в иссушающих пустынях, а в приполярных регионах планеты, где регулярно сталкивались со снегом и морозами.

Впервые динозавры появились на Земле в среднем триасе, около 231 миллиона лет назад, в умеренных широтах, и примерно 215 миллионов лет назад уже оставляли свои следы в приполярных регионах планеты. В то время как в теплых регионах главенствовали древние рептилии, такие как ринхозавры и крутотарзы, у полюсов динозавры смогли занять доминирующее положение в экосистемах.

Как им удалось это сделать? Учитывая высокие концентрации углекислого газа в атмосфере на протяжении всего триаса (примерно в пять раз выше современного уровня), ученые полагали, что климат был слишком жарким для морозов, и даже на Северном полюсе температура, если и понижалась из-за недостатка солнечного света, то не так сильно, как сегодня.

Однако на исходе триасового периода начались массовые вулканические извержения, связанные с грядущим расколом Пангеи. Это вызвало резкий скачок концентрации углекислого газа и, что важнее, мощный выброс в атмосферу аэрозолей серы, которые привели к глобальной зиме.

Доказательства этому обнаружили на севере Китая: изучив отложения возрастом примерно 206 миллионов лет, ученые нашли остатки динозавров (притом что в триасе место исследования располагалось в Заполярье) и следы формирования ледовых масс, сохранившиеся в виде большого количества гальки.

Поскольку вдали от береговой линии мелким камням делать было нечего, единственное правдоподобное объяснение их появлению — это формирование массивной льдины, которая загребла с собой часть подстилающей породы; в нынешние времена такие залежи гальки типичны для мест, где когда-то проходил древний ледник.

Таким образом, примитивные динозавры, покрытые простыми перьями и обладающие высоким уровнем обмена веществ, выживали в полярных регионах планеты до тех пор, пока вулканические извержения и глобальное похолодание не уничтожили древних рептилий триаса. После этого «ужасные ящеры» смогли распространиться по всей Земле.

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