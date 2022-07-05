Бойцы ВСУ отбросили оккупантов на Славянском направлении 5.07.2022, 8:26

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Оперативная сводка украинского Генштаба.

Российские войска в районе Славянска обстреляли район Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины и Мазанки. Штурм противника в направлении населенного пункта Долина украинские воины успешно отразили, в результате боев оккупанты отброшены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На Северском направлении признаков создания наступательной группировки не обнаружено. Враг совершил минометные обстрелы в районах населенных пунктов Мхи, Железный Мост Черниговской области и Шалыгино Сумской области. Также войска РФ нанесли авиаудар вертолетом Ми-24 по зданию школы в районе населенного пункта Эсмань Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения наших войск. Противник обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Кутузовка, Новое, Русские Тишки, Малая Даниловка и Дементиевка. Также нанесен авиационный удар по Харькову.

На Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на установлении контроля над территорией Луганской области в пределах административных границ. Враг принимает меры по восстановлению транспортной инфраструктуры в тыловых районах.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского, нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки.

На Бахмутском направлении российские войска ведут штурмовые действия в направлении населенного пункта Новолуганское, боевые действия продолжаются, также обстреливали из ствольной артиллерии районы населённых пунктов Кодема, Новолуганское, Покровское, Берестовое, Спорное, Ивано-Дарьевка.

При поддержке огня вражеской артиллерии и авиации возобновлены штурмовые действия в направлении населенного пункта Спорное, имеет частичный успех, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются обстрелы позиций Сил обороны по артиллерии разных калибров вдоль линии столкновения. Оккупанты ударили авиацией по населенному пункту Авдеевка.

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лупарево, Мирное, Шевченково, Красная Долина, Кобзарцы, Партизанское, Березнеговатое, Тополино, Ивановка, Потемкино, Княжевка, Добрянка, Трудолюбовка и Осокоров. Парой вертолетов Ка-52 оккупанты нанесли авиаудары вблизи Заречного и Ольгиного.

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