В Британской разведке рассказали, какими будут бои за Донецкую область 5.07.2022, 9:39

5,758

Раскрыта главная особенность битвы за Донбасс.

Боевые действия в Донецкой области, вероятно, будут такими же медленными, как и на Луганщине.

Об этом речь идет в ежедневной сводке британской разведки, опубликованной Минобороны Великобритании.

"Битва за Донбасс характеризуется медленными темпами продвижения и тем, что Россия массово применяет артиллерию, сравнивая с землей города. Боевые действия в Донецкой области почти наверняка будут продолжаться в таком ключе", - говорят разведчики.

В разведке отмечают, что, в отличие от предыдущих этапов войны, Россия достигла достаточно эффективной координации между по крайней мере двумя группировками сил. Это центральная группировка, которую, вероятно, возглавил генерал-полковник Александр Лапин, и южная, вероятно, под руководством недавно назначенного генерала Сергея Суровикина.

"Относительно быстрый захват Лисичанска Россией распространяет ее контроль практически на всю территорию Луганской области, позволяя ей утверждать о значительном прогрессе в достижении политической цели, которую она представила как непосредственную цель войны, а именно "освобождение" Донбасса", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что после отхода украинских сил из района Северодонецка-Лисичанска "существует реальная вероятность того, что украинские силы теперь смогут отступить на более пригодную для обороны выпрямленную линию фронта".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».