В Британской разведке рассказали, какими будут бои за Донецкую область
- 5.07.2022, 9:39
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Раскрыта главная особенность битвы за Донбасс.
Боевые действия в Донецкой области, вероятно, будут такими же медленными, как и на Луганщине.
Об этом речь идет в ежедневной сводке британской разведки, опубликованной Минобороны Великобритании.
"Битва за Донбасс характеризуется медленными темпами продвижения и тем, что Россия массово применяет артиллерию, сравнивая с землей города. Боевые действия в Донецкой области почти наверняка будут продолжаться в таком ключе", - говорят разведчики.
В разведке отмечают, что, в отличие от предыдущих этапов войны, Россия достигла достаточно эффективной координации между по крайней мере двумя группировками сил. Это центральная группировка, которую, вероятно, возглавил генерал-полковник Александр Лапин, и южная, вероятно, под руководством недавно назначенного генерала Сергея Суровикина.
"Относительно быстрый захват Лисичанска Россией распространяет ее контроль практически на всю территорию Луганской области, позволяя ей утверждать о значительном прогрессе в достижении политической цели, которую она представила как непосредственную цель войны, а именно "освобождение" Донбасса", - говорится в сообщении.
Также там отметили, что после отхода украинских сил из района Северодонецка-Лисичанска "существует реальная вероятность того, что украинские силы теперь смогут отступить на более пригодную для обороны выпрямленную линию фронта".