Из-за быстрого роста цен белорусы могут отправиться за автомобилями в Европу 1 5.07.2022, 9:46

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На отечественном авторынке сложилась уникальная ситуация.

Быстрый рост цен на автомобили, снижение их продаж оказывают серьезное влияние на авторынок Беларуси. Как ситуация может развиваться дальше? Будущее белорусского авторынка газета «Белорусы и рынок» обсудила с Сергеем Михневичем, генеральным директором компании «Активлизинг», который до прошлого года более десяти лет возглавлял Белорусскую автомобильную ассоциацию.

— Сергей Евгеньевич, нет ли у вас ощущения, что будущее нашего автомобильного рынка будет совсем не таким, как в прошлом?

— На мой взгляд, мы находимся на переломе эпох, условия работы на рынке существенно меняются, цены на новые автомобили в странах ЕС оказались существенно ниже, чем в Беларуси и России. Поэтому есть опасение, что рост продаж новых автомобилей у официальных дилеров, который наблюдался в Беларуси до 2019 года включительно, трансформируется в постоянную отрицательную динамику. К слову, в этом году продажи у автодилеров вновь снизились.

Такое ощущение, что мы сейчас выходим на очередную спираль в истории, когда физлицам гораздо интереснее ввозить автомобили самостоятельно, чем покупать их у официальных дилеров. После того как государство осознает, что такой тренд чреват сокращением налоговых поступлений, наверное, оно вновь задумается над тем, чтобы стимулировать рост продаж через дилеров.

— В 2022 году на фоне санкций в России и Беларуси возникли трудности с производством и сборкой автомобилей, и приходится решать, какие автомобили можно будет выпускать в условиях новой реальности. Мы придем к тому, что на авторынке станут доминировать автомобили, которые Беларусь и Россия смогут производить в условиях санкций (например, Geely, Lada, «Москвич»)?

— Действительно, в 2022 году произошло существенное сужение выбора новых автомобилей из-за того, что на фоне санкций, дефицита комплектующих и турбулентности на валютном рынке они резко подорожали. Поэтому для начала дай бог, чтобы в этих условия хоть кто-то продавал автомобили с гарантией и полным сервисным обслуживанием.

— Семь лет назад самыми популярными брендами на авторынке Беларуси были Volkswagen, Renault, Nissan, Skoda. Причем пользовались популярностью не только автомобили российской, но и европейской сборки. Будут ли поступать в Беларусь автомобили из западных стран?

— Ответ на этот вопрос зависит от того, как будут работать западные санкции в отношении России и Беларуси. Ведь ряд зарубежных брендов ушли из России, но остались в нашей стране. С другой стороны, ведутся разговоры о каких-то новых санкциях. Поэтому здесь вопрос не столько в экономической плоскости, сколько в политической.

— Будущее авторынка Беларуси зависит не только от внешних, но и от внутренних факторов, а именно, будут ли в стране развиваться инструменты по стимулированию продаж автомобилей, одним из которых является лизинг. Как обстоят дела на рынке автолизинга?

— На нашем авторынке примерно половина автомобилей приобретается за счет собственных средств граждан, другая половина — путем привлечения разных финансовых инструментов, позволяющих растянуть платежи за автомобиль на длительный срок. До 2020 года покупатели, которые не могли сразу рассчитаться за автомобиль, в большинстве случаев привлекали кредит, а примерно треть из них выбирали лизинг.

На фоне значительного роста ставок по кредитам в 2020—2021 годах и ужесточения их выдачи продажи легковых автомобилей в кредит резко сократились. Но при этом покупки автомобиля в лизинг в прошлом году стали гораздо более популярными.

Дело в том, что в 2021 году на фоне высоких ставок по кредитам лизинговые компании сумели предложить более комфортные условия покупки автомобилей: снизили аванс, не требовали справку о доходах, за счет увеличения срока лизинга уменьшили ежемесячные платежи.

В результате и в 2021 году, и в этом покупатели, которые не располагают собственными средствами, чаще при покупке автомобиля выбирают лизинг, а не кредит.

— Что происходит с ценами на рынке автомобилей с пробегом и как ситуация там коррелирует с динамикой цен на рынке новых автомобилей?

— Мы действительно регулярно и глубоко изучаем ситуацию на рынке автомобилей с пробегом. В прошлом году на фоне мирового дефицита комплектующих (чипов) цены на легковые автомобили, бывшие в использовании, выросли на 15−20%. Поскольку платежеспособный спрос населения по сравнению с 2021 годом не вырос, многие продавцы автомобилей с пробегом в 2022 году не решаются вновь поднимать цены, несмотря на их рост на рынке новых автомобилей.

— Какие у вас ожидания в части динамики цен на рынке новых автомобилей?

— Около 85% новых автомобилей наши автодилеры ввозили из России. Когда российские производители столкнулись с дефицитом комплектующих, они в феврале примерно на 20% подняли цены, что отразилось и на белорусском рынке.

Кроме того, росту цен способствует тот факт, что курс российского рубля укрепился к белорусскому приблизительно на 30%. До тех пор, пока ситуация с курсами не изменится, ожидать существенного снижения цен на многие автомобили вряд ли стоит.

— Как, на ваш взгляд, на эту ситуацию будут реагировать физлица — потенциальные покупатели автомобилей?

— Сейчас спрос на дорогие автомобили, будь то новые или с пробегом, весьма ограничен, так как количество людей с солидным доходом в Беларуси невелико. На внутреннем рынке будет наблюдаться спрос в основном на бюджетные автомобили, цена которых не превышает 15−18 тысяч долларов в эквиваленте, то есть люди будут ездить на том, что смогут себе позволить.

В то же время, вероятно, может развиваться и другой тренд. Как я сказал в самом начале, цены на автомобили в Европе ниже, чем в Беларуси. Если на внутреннем рынке не будет ни достаточного выбора автомобилей, ни приемлемых цен, белорусы с высокой вероятностью будут ездить за автомобилями в Европу.

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