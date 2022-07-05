«Это был шок»: стало известно, когда Путин решил начать войну против Украины 3 5.07.2022, 11:25

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фото: epa

Австрийский военный эксперт сделал заявление.

Лидер страны-агрессора Владимир Путин решил стереть Украину и ее народ с лица земли после начала революции достоинства, ведь именно благодаря Евромайдану стране удалось избавиться от влияния РФ.

Российский диктатор всегда считал Украину страной исключительно своих собственных интересов, он десятилетиями готовился к тому, чтобы расширить РФ, рассказал австрийский военный эксперт Том Купер в эфире на YouТube.

"…У него всегда была идея покорить Украину. И для него это был как удар в лицо, когда в 2014-м Украина поднялась благодаря Майдану и избавилась от влияния России. Для него это был шок - как так - украинцы отвернулись от меня? Мы должны убить и уничтожить их, стереть Украину с лица земли!" - заявил собеседник.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живет в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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