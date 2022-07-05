У российского танка «сорвало» башню после встречи с воинами 93-й бригады ВСУ 1 5.07.2022, 9:57

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Бойцы-холодноярцы эффектно уничтожили технику врага.

Вооруженные силы Украины продолжают бороться с российскими оккупантами. Так, воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" накануне уничтожили очередную вражескую технику.

Эффектным видео демилитаризации рашистов защитники Украины поделились в Facebook.

"Воины 93 бригады Холодный Яр плодотворно поработали в последние дни и делятся с нами некоторыми результатами своей работы. Вашему вниманию - видео с детонирующей и горящей техникой россиян. Вот так понемногу и сожжем "вторую армию мира", - говорится в подписи к видео.

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