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Спортсменка-ябатька Соболенко призналась, что в этом году хотела уйти из тенниса

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  • 5.07.2022, 9:58
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Спортсменка-ябатька Соболенко призналась, что в этом году хотела уйти из тенниса
фото: getty images

Но потом «образумилась».

Шестая ракетка мира, 24-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что могла закончить карьеру в 2022 году, но передумала. Об этом она рассказала в переписке с подписчиком в своих соцсетях, пишет Championat.

Один из подписчиков спросил спортсменку, было ли у нее желание бросить теннис.

«Лет в девять было, а так не было такого. Как-то мое это, и все. Ну и в этом году задумывалась, но потом образумилась», — ответила Соболенко.

Напомним, Арина Соболенко в этом году пропускает Уимблдон из-за решения организаторов не допускать к соревнованиям на своих кортах российских и белорусских спортсменов. Такое решение было принято из-за российского вторжения в Украину.

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