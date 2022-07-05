Спортсменка-ябатька Соболенко призналась, что в этом году хотела уйти из тенниса

Спортсменка-ябатька Соболенко призналась, что в этом году хотела уйти из тенниса6
- 5.07.2022, 9:58
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Но потом «образумилась».
Шестая ракетка мира, 24-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что могла закончить карьеру в 2022 году, но передумала. Об этом она рассказала в переписке с подписчиком в своих соцсетях, пишет Championat.
Один из подписчиков спросил спортсменку, было ли у нее желание бросить теннис.
«Лет в девять было, а так не было такого. Как-то мое это, и все. Ну и в этом году задумывалась, но потом образумилась», — ответила Соболенко.
Напомним, Арина Соболенко в этом году пропускает Уимблдон из-за решения организаторов не допускать к соревнованиям на своих кортах российских и белорусских спортсменов. Такое решение было принято из-за российского вторжения в Украину.