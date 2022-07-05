Ученые нашли в Альпах неизвестный древний римский город 5.07.2022, 10:21

Во время раскопок было найдено большое количество монет, керамических и бронзовых артефактов.

Ученые из Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) обнаружили у подножия альпийских перевалов Манс и Баярд неизвестный древний город. Как сообщает Inrap, открытие было сделано на окраине деревни Сен-Лоран-дю-Кро.

В 1960-е годы в этом месте уже проводились раскопки. Тогда ученые нашли фрагменты четырех бронзовых статуй, которые были датированы второй половиной II века н. э. Спустя 60 лет археологи вернулись в Сен-Лоран-дю-Кро и начали новые работы.

В результате было обнаружено неизвестное поселение римского периода. По словам специалистов, город, возможно, был одним из крупнейших в долине реки Драк. В период Римской империи на этой земле жили племена трикориев.

Государство включало в себя широкую сеть небольших городков, которые располагались между реками Роной и Дюранс. Это был единственный проход, с помощью которого можно было попасть из регионов Средиземного моря в Центральную и Западную Европу.

Археологи выяснили, что найденный город основали в I веке н. э. Исследователи не исключают, что он был построен римлянами, а затем превращен в опорный пункт на важном маршруте. В период со II по IV век н. э. город полностью перестраивался – многие здания были полностью снесены, а на их месте возведены новые.

Во время раскопок ученые нашли большое количество монет, керамических и бронзовых артефактов, которые датируются I–IV веками н. э. По мнению специалистов, после этого периода город пришел к своему упадку.

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