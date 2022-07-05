ВСУ выбивают выгодные позиции у россиян под Херсоном 1 5.07.2022, 10:23

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Захватчики пытаются сопротивляться, но вынуждены отступать.

Украинские защитники выбивают у российских оккупантов выгодные позиции в Херсонской области. ВСУ продвигаются осторожно и постепенно.

Об этом рассказал военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает 24 канал.

По его словам, захватчики пытаются сопротивляться, но украинские бойцы уверенно идут вперед. В дальнейшем освобожденные позиции могут стать плацдармом для более широкого контрнаступления.

Как отметил Мусиенко, российская армия оборудовала линии обороны, интенсивно минирует территорию, завезли большое количество реактивной артиллерии ("Ураган", "Смерч") из Крыма, что значительно усложняет освобождение территорий.

Он добавил, что одна из самых главных задач на данный момент – сохранить как можно больше жизней украинских защитников, постепенно продвигаясь вперед без чрезмерных рисков.

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