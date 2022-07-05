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В коттеджном поселке под Петербургом нашли тело крупного бизнесмена из «Газпром нефти»

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  • 5.07.2022, 10:28
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В коттеджном поселке под Петербургом нашли тело крупного бизнесмена из «Газпром нефти»

У него недавно произошел конфликт с доверенным лицом по бизнесу.

В коттеджном поселке «Морские террасы» в Ленинградской области обнаружен мертвым 61-летний директор филиала крупной компании. Все обстоятельства гибели бизнесмена в настоящее время устанавливаются.

Труп нашли в бассейне на одной из участков на улице Розовых Закатов днем в понедельник, 4 июля, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Прибывшие на место происшествия полицейские зафиксировали у погибшего огнестрельное ранение головы.

По данным АН «Оперативное прикрытие», погибшим оказался директор «Газпром нефть» — филиала месторождения Арктика.

По словам супруги погибшего, которая первой нашла тело, у мужа недавно произошёл конфликт с доверенным лицом по бизнесу.

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