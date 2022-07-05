В случае нападения из Беларуси: Киевская область готовится к обороне 1 5.07.2022, 10:33

2,126

Что происходит на северном направлении?

Угроза повторного наступления со стороны Беларуси на Киевскую область все еще остается. Наши силы в полной боевой готовности, поэтому ситуация контролируемая.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Мы должны быть готовы в любой момент к любому вызову. К счастью, нам удалось выгнать врага из Киевской, Черниговской, Сумской областей, но на этом война не остановилась. Угроза будет теперь всегда", - говорит Кулеба.

При этом он допускает, что угроза нападений может исчезнуть, но после того, как в России и Беларуси изменятся политические режимы.

"Израиль показывает, что в этом нет ничего трагического - на этом жизнь не заканчивается. Просто мы должны быть постоянно готовы на случай угрозы. Наши Силы обороны в области находятся на своих местах в полной боевой готовности, выполняют свои задачи. Мы помогаем военным в материально-техническом обеспечении, много делают волонтеры. Ситуация контролируемая на 100%. А дальше - увидим, мы готовы", - рассказал Кулеба.

Он также отметил, что были учтены все моменты того, как вражеские войска смогли стремительно прорваться в область и заверил, что этого не допустят.

"Мы учли ту ситуацию. Все выводы сделаны. Есть понимание, как это тогда произошло. Соответственно, есть понимание того, каким образом этого не допустить, и все для этого делается", - подытожил глава области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».