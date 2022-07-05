Япония ввела санкции против внутренних войск МВД Беларуси и «флагманов» оборонной промышленности 2 5.07.2022, 10:39

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Кто попал в список?

Правительство Японии ввело санкции против еще 90 физических лиц и организаций из России и Беларуси из-за российского вторжения в Украину, сообщается в документе, который 5 июля был опубликован на сайте японского министерства финансов.

В новом санкционном списке, в частности, указаны вице-премьер России Дмитрий Григоренко, а также родственники председателя совета директоров ПАО «Северсталь» и ПАО «Силовые машины» Алексея Мордашова.

Среди белорусских компаний в новом пакете японских санкций: «Агат-систем», «Белтехэкспорт», Минский завод колесных тягачей, ООО «Оборонные инициативы». Есть в списке и внутренние войска МВД.

Также правительство Японии утвердило запрет на импорт золота из России и на предоставление в РФ услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовых услуг с 5 сентября.

Японские власти ранее утвердили несколько пакетов ограничений из-за войны в Украине. Под индивидуальные санкции подпали в общей сложности более 700 человек из России, Беларуси, самопровозглашенных «ЛДНР», а также свыше 200 российских и белорусских компаний и организаций.

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