Олимпийский чемпион Андрей Арямнов: Без слез нельзя смотреть на то, что происходит в белорусском спорте 1 5.07.2022, 10:47

2,064

Андрей Арямнов

Фото: bobruisk.ru

Знаменитый спортсмен рассказал, как его «ушли» из сборной.

Журналисты zerkalo.io собирались поговорить с олимпийским чемпионом Андреем Арямновым больше о другом: семье, родном Борисове, рыбалке, вождении, работе детским тренером, но все это ушло на второй план уже в самом начале беседы. Наш прославленный тяжелоатлет сообщил, что больше не нужен родной стране, патриотом которой себя считает. Как так вышло — в эмоциональном интервью одного из самых противоречивых белорусских спортсменов. Арямнов не выступил на Играх в Токио, но еще хотел бы соревноваться.

«Я не привык к армейским порядкам»

— Как ваши дела, Андрей? Работаете со сборной?

— Я уже не в национальной команде. Заставили уволиться. С конца прошлого года это хотели сделать трижды — в очередной раз отправить Арямнова на пенсию (спортсмену 34 года. — Прим. ред.). В итоге после третьего «предложения» в начале апреля решил, что хватит. Если неугоден, то найдут причину и избавятся от меня. Я устал. Меня постоянно хотят убрать. Постоянно хотят лишить честно заработанных средств. Постоянно учат, как надо подымать штангу. Уволился по соглашению сторон и ушел из национальной команды. Знаете, без слез нельзя смотреть на то, что происходит в белорусском спорте, особенно в тех видах, представители которых готовятся в Стайках. Есть пара отличных спортсменов, которые в одиночку сражаются со всей этой системой, но руководители… Полная профнепригодность. Никому не нужны накопленный опыт, знания. И я сейчас говорю как олимпийский чемпион — к таким людям во всем мире прислушиваются. Просто не представляю, что будет, когда белорусов снова допустят к международным соревнованиям. Медали привозить вообще перестанем. Меня заменить некем. Не просто так остались без наград в тяжелой атлетике на последней Олимпиаде и чемпионате мира.

— Кому вы оказались неугодны?

— Теперь, оказывается, все решает гендиректор РЦОП «Стайки» Сергей Хмельков. По какой-то причине не понравился ему. Понятия не имею, кто дал Хмелькову столько власти. Раньше директор мне делал ремонт в комнате, чтобы комфортно себя чувствовал. А этот чиновник всех строит. Хмельков не умеет слушать и слышать. Вы съездите в Стайки и спросите про нынешние порядки у любого спортсмена или сотрудника спорткомплекса. Много интересного узнаете. Причем на все аргументы, возражения у Хмелькова один ответ: «Не нравится — увольняйтесь». Столько злости, что у нас на местах работают такие непрофессионалы! Спорт в Беларуси хотят сделать армией, даже тюрьмой.

— Что имеете в виду?

— Ни одно хорошее произведение не было написано из-под палки. Не все понимают, что спорт — это тоже искусство. Я не привык к армейским порядкам. Простой пример: каждый раз, когда мне надо было покинуть «Стайки» (вне зависимости от причины), требовалось написать бумажку и согласовать ее с главным тренером сборной, а потом с Хмельковым. Кто-то будет указывать мне, 34-летнему, сколько раз в месяц могу поехать в магазин? Еще директор запретил вести соцсети. Вынудил спортсменов подписать бумагу. Никакой публичности, чтобы не появилась какая-то критика в его адрес. Поначалу я смирился. Думал, потерплю. Боялся увольнения. Но всякому терпению есть предел. Готовлюсь, вкладывая кучу своих денег, привожу стране медали, а меня еще учить собираются. Абсурд.

«Всего лишь хочу заниматься любимым делом»

— Что собираетесь делать?

— Сейчас я дома, в Борисове. Потихоньку тренируюсь в свое удовольствие, восстанавливаюсь. Собираюсь в ближайшее время принять решение: выступать за другую страну или заканчивать со спортом. Я считаю себя большим патриотом Беларуси. Но коробит, что так относятся в родной стране. Как может олимпийского чемпиона вынудить уволиться чиновник, который не разбирается в спорте? Почему не собрали комиссию? Просто выгнали как паршивца. Я ведь доказал в 2019-м (Арямнов стал серебряным призером чемпионата Европы и мира. — Прим. ред.), что по-прежнему являюсь самым сильным тяжелоатлетом в Беларуси. И сейчас бы доказал, если бы проводились соревнования. Всего лишь хочу заниматься любимым делом, но мне не дают!

— В Минспорта ходили?

— Да, общался с Ковальчуком (министр спорта и туризма. — Прим. ред.). Я сказал, что если вынудят уволиться, то буду выступать под другим флагом. Он такой: «Надеюсь, этого не случится». Но за три месяца после увольнения никто не позвонил. Ни министр спорта не заступился, ни федерация тяжелой атлетики. И никто даже не вспоминает про меня, хотя должны найти и извиниться, а не наоборот. Я самодостаточный человек, а не мальчишка какой-то, чтобы выпрашивать деньги, условия. Вы сами захотели поговорить — решил высказаться. Не нужен в Беларуси — пригожусь другим. Вот в июле поеду на полтора месяца в Бразилию. Буду проводить мастер-классы, делиться опытом.

— А что тренеры сборной?

— Никто из них сегодня не в состоянии принять адекватное решение. Их уволят по щелчку пальцев, если откроют рот. У нас же хватает людей, которые выступали на самом высоком уровне, поднимались на олимпийский пьедестал, но назначают не их, а тех, кем будет удобно командовать. Меня ведь тоже, по-хорошему, могли уже сделать тренером. Но нет, отовсюду выгнали. В Борисове даже не захотели, чтобы тренировал детей в ДЮСШ — мол, штат укомплектован. Никому ничего не надо. Плюс сами так называемые специалисты очень ревнивы к конкуренции. У нашей тяжелой атлетики такая школа, традиции! Но не хотят учиться, а я вывожу на чистую воду всех «профи».

— Горе от ума?

— Что-то вроде этого. Я неудобен, потому что слишком много знаю. Когда начинаю обучать спортсменов, главный тренер сборной, другие специалисты не понимают, о чем идет речь. Зато атлеты быстро схватывают, почему допустили ту или иную ошибку. Только Виктор Шершуков не боялся что-то перенимать (экс-главный тренер мужской национальной команды, умер в октябре 2020-го. — Прим. ред.).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».