Сколько стоят дачи в классическом дачном поселке недалеко от Минского моря 1 5.07.2022, 10:56

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Добраться до него проще простого.

Окрестности Минского моря в сторону Крыжовки сегодня плотно заняты дачами жителей столицы. Большинство садовых товариществ, которыми застроены все свободные полянки в местных сосновых лесах, появились тут еще в советские годы. Участки тогда давали небольшие (по 4−6 соток), городить заборы было не принято, а на коттеджи еще не хватало средств. Так и выросли вокруг столицы поселки с узкими улочками на одну машину, маленькими щитовыми домиками и участками, утопающими в цветах и травах. Журналисты realt.by побывали в одном их таких типичных садовых товариществ, посмотрели, как тут живется и узнали, почем здесь продаются дачи.

Наша цель на сегодня — СТ «Дубки», что находится в Ждановичском сельсовете Минского района. Добраться до нужного поселка в этот раз проще простого. Каких-то 15 минут и мы на месте.

Правда, если в 90-е годы все ездили на дачи на электричках (ближайшая к данному СТ станция «Крыжовка» находится в 2-х километрах), то сейчас большинство дачников передвигается на автомобилях. Так делаем и мы. Выезжаем в сторону Заславля, проезжаем Ратомку и жилой комплекс «Пирс» и ныряем куда-то вглубь леса. Извилистая трасса ловко лавирует среди деревьев, выполняющих функцию столбов с тематическими объявлениями, и приводит нас ровно к поселку.

Садовое товарищество «Дубки» делит территорию с «Адретой». Одно СТ насчитывает около 130 участков, второе — около 190.

Въезжаем в товарищество и почти сразу же умиляемся. Вот они — классические дачные домики. Деревянные, небольшие, с огородиками и невысокими заборами. Ну, просто услада для глаз.

Путешествуем по улицам поселка и понимаем, что асфальта тут никогда не было: покрытие — родное, травяное.

Почти на всех участках кто-то возится. По улочкам гоняют дети на велосипедах, из-за каждого забора выглядывает грозная охрана.

Большинство домов в поселке — одноэтажные сборно-щитовые домики с ухоженными участками. При этом отмечаем, что старых домов с заросшими огородами тут тоже немало.

В центре поселка — водонапорная башня, сезонная вода тут точно есть. На многих домах замечаем и интернет-антенны: уютная веранда, чаек, вай-фай — что еще нужно для счастья?!

Есть среди жилья и вместительные двухэтажные коттеджи, но, признаемся, их совсем немного.

В одном из проездов встречаем молодого папу с ребенком на велосипеде. Мужчина работает хирургом в Минске, а выходные и свободные от операций дни проводит на даче.

− Сюда летом много семей с детьми приезжает. Вообще, все это ради малышей — они тут гуляют, играют на воздухе, отдыхают от города и мультиков. За лесом есть маленькое озерцо. Мы там с дочкой карася поймали. Здесь же рядышком − санаторий «Энергетик», там есть стадион, куда можно ходить играть. По коммуникациям в поселке у кого как. Кто-то сделал скважину, провел все в дом, но в основном, конечно, туалеты на улице. А так — воздух тут очень хороший, чистый. Тесть с тещей вот за грибами пошли, ждем первых лисичек.

− А сколько лет местным дачам?

− Нашему дому лет 20, но есть строения и старше — по 30, 35, 40 лет. Изначально эти участки давали энергетикам, но сейчас тут уже все перемешались.

− Что в поселке по инфраструктуре?

− Периодически приезжает автолавка, но в целом у всех по 2−3 машины, доехать до ближайших магазинов не проблема. Самый ближайший магазин находится в Крыжовке, можно в Пирс" сгонять в «Соседи» или на заправку, кто-то предпочитает в Заславль ездить. Какой-то общей детской или спортивной площадки тут нет. Но мы сами себя развлекаем — вместе с соседями квесты проводим, веревочный городок детям натягиваем, в казаки-разбойники играем. Главное — отдохнуть от городской суеты. Купаться ездим в Заславль, или на небольшой водоем Дички.

Взносы в поселке — стандартные: они составляют 55 рублей в квартал, по решению правления бывают и дополнительные целевые взносы − на благоустройство или видеонаблюдение.

Попрощавшись с нашим новым знакомым, решаем посмотреть на окрестности. Рядом с дачным поселком обнаруживаем сразу два санатория − «Зеленый Бор» и «Энергетик». Узнаем, что в первом дачники за дополнительную плату могут посетить бассейн или пройти курс каких-либо оздоровительных процедур.

Неподалеку от санатория «Зеленый бор» находим лавку от Свято-Елисаветинского монастыря. Тут можно купить выпечку, мед, сало, колбасу и другие продукты.

Сколько тут стоят дачи?

Мы посмотрели, что продается в «Дубках» и соседних садовых товариществах.

К примеру, вот этот каркасно-засыпной домик (его площадь − 21 «квадрат») с мебелью предлагают за 12 тысяч долларов. Из коммуникаций в доме есть только электричество. Участок под садоводство — небольшой, чуть больше 4 соток. Лес − в 100 метрах.

Дача значительно больших размеров (90 «квадратов») в соседнем с/т «Адрета» продается за 30 тысяч долларов. Деревянный «каркасник», обшитый сайдингом, стоит на участке в 4,3 сотки. Из благ цивилизации — электричество, холодная вода (разведена по дому) и канализация.

А вот этот дом с мансардным этажом площадью почти 60 «квадратов» готовы отдать за 21,5 тысячу долларов. На даче (с/т «Сосны-сад») есть горячая и холодная вода, туалет и душ — в отдельной пристройке.

Автор объявления сообщает, что дача (4,1 сотки) находится в очень красивом и тихом месте с грибными лесами, в 3-х километрах − городские пляжи Минского моря.

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