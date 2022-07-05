В Норвегии рабочие нефтяных месторождений объявили забастовку 5.07.2022, 10:59

Нефтяники требуют повышения заработной платы, желая компенсировать растущую инфляцию.

Рабочие ряда предприятий добывающей отрасли Норвегии объявили забастовку, требуя повышения заработной платы. Приостановка работы компаний сократит добычу нефти.

Об этом сообщает Reuters.

Рабочие требуют повышения заработной платы, желая компенсировать растущую инфляцию. В правительстве Норвегии заявили, что внимательно следят за конфликтом и готовы вмешаться, чтобы остановить забастовку.

Во вторник из-за забастовки добыча нефти и газа в Норвегии сократится на 89 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, из которых добыча газа составит 27 500 баррелей в сутки. Забастовки начались в полночь по местному времени на трех месторождениях — Гудрун, Осеберг Юг и Осеберг Восток — и распространится суммарно на семь месторождений.

Напомним, что Норвегия из-за санкций отказалась пропускать российский груз на архипелаг Шпицберген.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».