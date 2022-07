Названы лучшие сочетания для завтрака, чтобы похудеть 5.07.2022, 11:09

1,120

Они дают ощутимый бонус людям, которые хотят держать свою фигуру в хорошей форме.

Сочетая те или иные продукты питания в определенное время, вы увеличите результативность процесса похудения. Как пишет портал Eat this, not that, это особенно актуально для завтрака, который должен быть на основе полезных сочетаний продуктов.

Удачное сочетание для завтрака — авокадо и лосось. В составе авокадо есть полезные растительные жиры, плюс, эти плоды являются хорошим источником клетчатки. Если употреблять на завтрак авокадо с лососем, в котором есть необходимые организму белки и жирные кислоты омега-3, то такой прием пищи насытит вас самыми нужными питательными веществами.

Йогурт и ягоды. Исследование, появившееся на страницах издания International Journal of Obesity, связывает употребление йогурта без сахара с менее высоким индексом массы тела. Ягоды идеально дополняют йогурт, употребляемый на завтрак.

Другие полезные сочетания продуктов для утреннего приема пищи — овсянка и арахисовое масло, яйца с острым соусом, зелень и семена чиа, а также замороженные фрукты и протеиновый порошок. Все такие комбинации продуктов питания усиливают и дополняют друг друга, давая ощутимый бонус людям, которые хотят держать свою фигуру в хорошей форме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».