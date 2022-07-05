В Турции в заливе Мармариса туристы увидели «акулу» и отбивались от нее шваброй 1 5.07.2022, 11:15

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Видеофакт.

В турецком городе Мармарис отдыхающие приняли за акулу средиземноморского саргана и отогнали его шваброй, пишет местное издание abcgazetesi.com.

Инцидент произошел на общественном пляже. Один из отдыхающих закричал, что в воде акула, другой достал швабру и прогнал рыбу подальше от берега.

Происходящее сняли на видео и выложили в сеть. Под роликом разгорелись жаркие споры пользователей. Одни настаивали, что это акула, другие утверждали, что к пляжу подплыл средиземноморский сарган.

«Рыба, которую отдыхающие видели на общественном пляже и приняли за акулу, была средиземноморским сарганом. По мнению специалистов, это безобидное животное. Так что можете не брать швабру, когда идете купаться в море!» — написала в Twitter администрация Мармариса.

Напомним, на днях в египетской Хургаде произошли сразу два трагичных случая. Сначала стало известно о нападении акулы на 68-летнюю туристку из Австрии — хищник откусил женщине руку и ногу. Пострадавшую смогли достать из воды, но спасти ее не удалось. А уже через сутки появилась информация и о втором нападении — и вновь со смертельным исходом.

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