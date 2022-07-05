Наемники «Вагнера» вербуют заключенных для войны в Украине 1 5.07.2022, 11:18

Выжившим обещают свободу и деньги.

В колониях Санкт-Петербурга наемники ЧВК "Вагнер" начали вербовать на войну заключенных. Планируется, что они будут следовать в авангарде наступления и выявлять позиции украинской армии.

Об этом сообщает издание "Важные истории".

Выжившим заключенным за полгода службы обещают выплатить 200 тысяч рублей и амнистировать. Отмечается, что "добровольцев" будут оформлять якобы как на этап, и до границы повезут под конвоем, как обычных заключенных.

В ЧВК обещают, что, если новобранец в результате боевых действий погибнет, то его семье выплатят 5 миллионов рублей. Однако обещанных денег можно и не получить, так как никакими документами отправка на фронт подкрепляться не будет. В колониях Санкт-Петербурга записаться захотели порядка 200 человек, но в итоге прошло около 40. При отборе желающих проверяли даже на полиграфе.

По данным издания, первую группу "добровольцев" уже готовят к отправке.

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